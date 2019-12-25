Они помогают от всех болезней, передающихся воздушно-капельным путем.

Россиянам посоветовали привыкать всегда носить маски в те периоды, когда есть риск подхватить инфекцию воздушно-капельным путем. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, о чем сообщил ТАСС.

Татьяна Руженцова отметила, что это касается не только новой коронавирусной инфекции, но любого заболевания, передающегося воздушно-капельным путем.

С осени вновь, как и в предыдущие годы, будет расти заболеваемость другими ОРВИ и гриппом. Поэтому я не рекомендую ждать какой-то даты, когда их можно будет перестать носить. Татьяна Руженцова

Специалист порекомендовала находиться в маске во всех местах, где много людей, при контактах с больными и возможными носителями инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Ранее министр здравоохранения Австралии едва смог надеть медицинскую маску.

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