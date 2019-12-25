Россиянам посоветовали привыкать всегда носить маски в те периоды, когда есть риск подхватить инфекцию воздушно-капельным путем. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, о чем сообщил ТАСС.
Татьяна Руженцова отметила, что это касается не только новой коронавирусной инфекции, но любого заболевания, передающегося воздушно-капельным путем.
С осени вновь, как и в предыдущие годы, будет расти заболеваемость другими ОРВИ и гриппом. Поэтому я не рекомендую ждать какой-то даты, когда их можно будет перестать носить.
Татьяна Руженцова
Специалист порекомендовала находиться в маске во всех местах, где много людей, при контактах с больными и возможными носителями инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Ранее министр здравоохранения Австралии едва смог надеть медицинскую маску.
Фото: pixabay
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