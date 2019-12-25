Россиянам посоветовали хранить деньги в нескольких валютах

Все дело в курсах валют.

Директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал агентству "Прайм", что для защиты сбережений россияне должны деньги копить в разных валютах.

Он отметил, что все дело в курсе валют, который сложно предугадать В связи с этим эксперт посоветовал сбережения разделить на равные доли, то есть часть хранить в рублях, часть в долларах, евро и английском фунте. Данный способ позволяет компенсировать колебания валют и сохранить свои средства, сказал финансист.

Тузов подчеркнул, что не стоит ставить только на падение доллара, находящийся сейчас под давлением. По словам эксперта, отразится и на других валютах кризис доллара.

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