Россиянам посоветовали хранить деньги в нескольких валютах

Директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал агентству "Прайм", что для защиты сбережений россияне должны деньги копить в разных валютах.
Он отметил, что все дело в курсе валют, который сложно предугадать В связи с этим эксперт посоветовал сбережения разделить на равные доли, то есть часть хранить в рублях, часть в долларах, евро и английском фунте. Данный способ позволяет компенсировать колебания валют и сохранить свои средства, сказал финансист.
Тузов подчеркнул, что не стоит ставить только на падение доллара, находящийся сейчас под давлением. По словам эксперта, отразится и на других валютах кризис доллара.
Ранее мы писали, что Центробанк заметил признаки перегрева на рынке жилья.
Фото: pixabay
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