Центробанк заметил признаки перегрева на рынке жилья

У россиян снижается возможность накопить деньги для покупки квартиры.

Директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова рассказала "Известиям" о признаках перегрева не рынке недвижимости в стране. Так, на первичном рынке жилья в годовом выражении темп роста составил в Москве 20,6%, а в Петербурге – 26%.

Безусловно, это негативно влияет на доступность покупки жилья, возможность накопить у граждан снижается, и люди вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что, в свою очередь, увеличивает риски. И охлаждение ценовой динамики было бы полезным, - сказала она.

По ее словам, растет в России также ипотека с низким первоначальным взносом, как и высокий показатель долговой нагрузки заемщика. В будущем это может привести к росту плохих кредитов.

Данилова отметила, что качество ипотеки в России пока достаточно хорошее. Так, 0,94% составляют кредиты с просрочкой 90 и более дней. Этот показатель лучше, чем в 2018-2019 года. Тогда он составлял 1,5-2%.

Фото: pixabay