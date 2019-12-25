Туристам придется показать отрицательный ПЦР-тест на наличие коронавируса.

Россиянам по прибытии в Египет не потребуется карантин. Об этом журналистам ТАСС рассказали в посольстве Каира в Москве. Чиновники уточнили, что граждане РФ после возобновления авиасообщения между странами, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Документ должен быть получен не ранее, чем за 72 часа до рейса.

Прохождение карантина не требуется сообщение дипломатического представительства

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о взаимном возобновлении перелетов с Египтом (в Каир), ОАЭ (в Дубаи) и Мальдивами. Также учащается количество еженедельных рейсов со Швейцарией.

Россия может возобновить полеты еще в семь стран.