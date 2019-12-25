Россиянам по прибытии в Египет не потребуется карантин. Об этом журналистам ТАСС рассказали в посольстве Каира в Москве. Чиновники уточнили, что граждане РФ после возобновления авиасообщения между странами, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Документ должен быть получен не ранее, чем за 72 часа до рейса.
Прохождение карантина не требуется
сообщение дипломатического представительства
Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о взаимном возобновлении перелетов с Египтом (в Каир), ОАЭ (в Дубаи) и Мальдивами. Также учащается количество еженедельных рейсов со Швейцарией.
Россия может возобновить полеты еще в семь стран.
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