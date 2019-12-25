Россия может возобновить полеты еще в семь стран

Окончательное решение озвучат на заседании оперативного штаба 25 августа.

Роспотребнадзору и Росавиации поручили проработать возобновление полетов еще в семь стран. Об этом пишут "Известия".

Окончательное решение будет озвучено на заседании оперативного штаба 25 августа. Если оно будет положительным, то россияне смогут улететь во Францию, Венгрию, Мальту, Иорданию, Кипр, Египет (Каир) и Китай (Шанхай).

Из-за пандемии коронавируса Россия приостановила регулярные и чартерные полеты зарубеж. Авиасообщение с другими странами было прекращено с 27 марта. С начала августа россиянам разрешили летать в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.

Ранее мы писали, что в Петербурге впервые за долгое время никто не умер от коронавируса.

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