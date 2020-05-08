При намокании маски ее следует заменить.

Россиянам объяснили особенности ношения масок во время дождя. Об этом журналистам радио Sputnik рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Эксперт рекомендовал жителям страны брать с собой запасную медицинскую маску при выходе из дома.

Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами прокомментировал Владислав Жемчугов

Специалист не советует высушивать намокшую одноразовую маску. По его словам, использованное средство индивидуальной защиты лучше всего выкинуть. Самодельную маску, изготовленную из нескольких слоев марли, не следует стирать. Ее необходимо прогладить утюгом с добавлением пара.

Напомним, что ранее эксперты говорили об ошибках при ношении медицинских масок. Их нельзя трогать руками, если до этого руки не были продезинфицированы. Также на маску нельзя наносить эфирные масла или спирт. Это может повредить слизистую оболочку. менять маски следует каждые два часа.

Стали известны новые правила в турецких отелях в условиях пандемии.

Видео: Youtube/ World Health Organization (WHO)