Также будет отменён шведский стол, автоматы с напитками и кофе перестанут быть общедоступными.

Стали известны новые правила в турецких отелях в условиях пандемии — они введут ряд ограничений. Об этом пишет газета Sabah.

В новых правилах прописано, что гостиницы могут быть заполнены максимум на 60%. При заселении у гостей замерят температуру, после чего им выдадут медицинские маски. Все, у кого проявятся симптомы коронавирусной инфекции, разместят в специальной карантинной зоне.

При этом убирать отели станут чаще. Участится и дезинфекция помещений, а номера будут оставлять пустыми 12 часов после выселения предыдущих постояльцев.

Также будет отменён шведский стол, автоматы с напитками и кофе перестанут быть общедоступными.

Ранее мы рассказывали, что отели Турции откажутся от "шведского стола" после пандемии коронавируса.

Видео: Youtube/ Polat Alanya все о жизни в Турции с Катериной