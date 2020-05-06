Стали известны новые правила в турецких отелях в условиях пандемии — они введут ряд ограничений. Об этом пишет газета Sabah.
В новых правилах прописано, что гостиницы могут быть заполнены максимум на 60%. При заселении у гостей замерят температуру, после чего им выдадут медицинские маски. Все, у кого проявятся симптомы коронавирусной инфекции, разместят в специальной карантинной зоне.
При этом убирать отели станут чаще. Участится и дезинфекция помещений, а номера будут оставлять пустыми 12 часов после выселения предыдущих постояльцев.
Также будет отменён шведский стол, автоматы с напитками и кофе перестанут быть общедоступными.
Ранее мы рассказывали, что отели Турции откажутся от "шведского стола" после пандемии коронавируса.
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