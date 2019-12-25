Россиянам могут дать разрешение на "добровольный запрет" кредитов

Граждане РФ получат право устанавливать блокировку на получение любых ссуд на свое имя.

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который разрешит жителям России заранее отказываться от кредитов и ссуд, которые могут быть оформлены на их имя мошенниками. Об этом информирует РБК.

Сообщается, что поправки внесут в Гражданский кодекс, законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях".

Авторы законопроекта отмечают, что россияне смогут запретить себе брать кредиты через портал государственных услуг. Такое условие будет прописано в их кредитной истории. Источник РБК подчеркнул, проект могут внести в Госдуму во время весенней сессии.

Сообщается, что снять запрет можно будет в течение десяти дней после обращения. Также авторы поправок заявляют, что могут появиться новые возможности для заемщиков. Так, например, им могут позволить получать сведения о каждом обращении к его кредитной истории.

Ранее мы сообщали, что россияне в марте взяли кредитов на рекордную сумму.

Фото: Piter.tv