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Россиян ждут длинные выходные в июне
Сегодня, 8:26
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Россиян ждут длинные выходные в июне

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12 июня - День России.

Работающих жителей России в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом "Российской газете" сообщил адвокат Владимир Постанюк.

Он напомнил россиянам, что это связано с празднованием Дня России. В этом году дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.

При данном графике 12 июня (суббота) является праздничным днем, а 13 июня (воскресенье) — выходным. С 14 июля начинается стандартная рабочая неделя.

Владимир Постанюк, адвокат

Он отметил, что для шестидневной рабочей недели переноса нет, так как праздник выпадает на субботу. Также 11 июня, который является предпраздничным днем, работающих жителей страны ждет сокращенный на час рабочий день.

Ранее мы сообщали, что Дворцовую площадь на "Алых парусах" заполнят лишь на 50%.

Фото: pixabay.com

Теги: 12 июня день россии, владимир постанюк, выходные, день россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Соловьев Владимир
Сегодня 10:57

исправте ошибки не 14 июля,  14 июня

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