Россиян ждет два рабочих дня, а потом опять выходные

Следующая рабочая неделя будет тоже короткой. В связи с празднованием 9 мая жители России отдохнут три дня.

В Роструде напомнили, что на этой неделе россиянам придется работать всего два дня, затем они смогут снова отдохнуть. Кроме того, в связи с празднованием Дня Победы следующая рабочая неделя будет тоже короткой. Об этом сообщает в ведомстве.

Благодаря переносу, в праздник Весны и Труда граждане отдохнули четыре дня - с 29 апреля по 2 мая. Затем следуют два рабочих дня. Пресс-служба Роструда

Напомним, что следующая рабочая неделя будет четырехдневной. В связи с празднованием Дня Победы россияне отдохнут три дня вместо двух.

Ранее мы писали, что россияне не празднуют 1 мая.

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