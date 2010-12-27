Россияне не празднуют 1 мая

Жители России воспринимают День труда как обычный выходной день.

Традиция приглашать на День труда гостей канула в лето. Теперь россияне воспринимают 1 мая как обычный выходной день и могут даже отправиться на дачный участок. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам социологов, за последние 25 лет число людей, которые отмечают День труда, значительно сократилось. Если в 1994 году 65 % опрошенных сообщали, что собирают гостей на 1 мая, то к 2010 эта доля снизилась до 62 %, а в 2018 — до 56 %.

Среди самых распространенных планов на выходные — провести время в кругу семьи (27%), заняться участком, огородом (21%), тогда как еще 13 лет назад 1 мая чаще планировали отмечать в компании гостей (40% в 2005 г. против 7% в 2018 г.) ВЦИОМ

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Фото: visit-petersburg.ru