ВЦИОМ: кризис снизил уровень притязаний и заставил россиян полюбить свою работу

Опрос показал, что около 80 % россиян любят свою работу.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян и выяснил, что кризис заставил их полюбить свою работу. Из-за нестабильной ситуации в экономике 80 % жителей России стали меньше задумываться о смене деятельности. Об этом сообщают "Риа новости", ссылаясь на слова руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова.

Чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы, снижается уровень притязаний, прежде всего в части зарплаты, повышается общая лояльность к своей организации. Михаил Мамонов

При этом недовольство уровнем своей зарплаты высказали 18 % респондентов. По словам Мамонова, это является самым низким показателем с 2004, когда на низкую зарплату жаловались 29 % россиян.

Мамонов отметил, что в жители России никогда не отличались высокой трудовой мобильностью. Главным мотивом, который заставляет людей менять работу, в большинстве случаев является уровень зарплаты и усталость от напряженного трудового дня. Кроме того, в последнее время многие россияне задумались о создании собственного бизнеса.

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