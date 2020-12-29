Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере будущей пенсии

Жителей России старше 45 лет будут уведомлять о пенсиях. Пенсионный фонд в автоматическом режиме будет присылать сообщения.
Планируется, что уведомления Пенсионного фонда будут приходить на портале gosuslugi.ru. В сообщениях россиянам расскажут о том, какие отчисления получены ведомством, а также рассчитают примерный размер пенсии по старости.
Политики уверены, что такие уведомления помогут людям понять свои перспективы.
Ранее мы сообщали о том, что правительство России продлило "заморозку" накопительной пенсии.
Фото: pixabay
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