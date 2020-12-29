  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Правительство России продлило "заморозку" накопительной пенсии
Сегодня, 11:27
327
IRINA_CHALKINA

Правительство России продлило "заморозку" накопительной пенсии

0 0

Речь идет о направлении полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

В России продлили "заморозку" накопительной пенсии. Соответствующий закон вступает в силу в пятницу, 1 января 2021 года. 

В документе идет речь о направлении полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса, что составляет 6%. Соответствующие средства направляют с 2014 года.

Уточняется, что реализация закона приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России. Соответствующий результат ожидают к 2023 году.

Ранее мы сообщали о том, что россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу.

Фото: pixabay

Теги: пенсии, пенсионный фонд
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии