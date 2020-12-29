Правительство России продлило "заморозку" накопительной пенсии

Речь идет о направлении полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

В России продлили "заморозку" накопительной пенсии. Соответствующий закон вступает в силу в пятницу, 1 января 2021 года.

В документе идет речь о направлении полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса, что составляет 6%. Соответствующие средства направляют с 2014 года.

Уточняется, что реализация закона приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России. Соответствующий результат ожидают к 2023 году.

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