В ВТБ раскрыли новую преступную схему за счет использования социальной инженерии.

Россиян предупредили об узнающем персональные данные роботе-мошеннике. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление от банка ВТБ. Специалисты объяснили, что злоумышленники начали использовать автоматизированную систему, работающую якобы от имени кредитной организации, чтобы похитить личную информацию о жертве, а с ее помощью - и денежные средства.

Это еще один способ социнженерии, только в данном случае робот пытается у клиента узнать его персональные данные. пресс-служба ВТБ

Преступная схема работает так: клиенту звонит якобы "роботизированный помощник банка". Человеку сообщается об одобрении заявки на финансового номера телефона. После этого робот предлагает ответить "да или "нет", после чего связывает с оператором.

Россиянам рассказали о новой схеме обмана с помощью "беспроцентных" кредитов.

Фото: Piter.tv