Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Выплаты пенсий на карты могут приостановить, если пенсионер не снимает деньги с неё в течение полугода.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что российским пенсионерам посоветовали снимать все выплаты с банковских карт, а не хранить их. Об этом журналистам заявил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Как оказалось, выплаты пенсий на карты могут приостановить, если пенсионер не снимает деньги с неё в течение полугода. Коган отметил, что таким образом закон защищает финансы от „лишних" трат, так как поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а ПФР не сразу узнает об этом.

Более того, пенсионеры, которые хранят деньги на картах, могут столкнуться с мошенничеством или блокировкой средств судебными приставами.

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