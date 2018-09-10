Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

Пользователи уже почувствовали увеличение трат на мобильную связь.

Мобильная связь в России может подорожать на 10-25 процентов в 2020 году. Сотовые операторы планируют увеличить стоимость услуг из-за потерь доходов по роумингу. Компенсация произойдет за счет обычных пользователей и роста расходов на внутреннюю связь. Среди других причин удорожания: реализация "пакета Яровой" и рост курса доллара, за который отечественные компании покупают необходимое оборудование для модернизации сетей.

Почти 74 процента опрошенных абонентов уже чувствуют, что расходы на связь увеличились. С начала 2019 года их траты на данную услугу возросли в среднем на 10% и более. На данный момент в компании Tele2 рассказали, что пока что у них нет намерений увеличивать тарифы. В "Вымпелкоме" добавили, что они будут следить за обстановкой на рынке услуг.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Наука 2.0