Производители заявляют, что цены на мясо растут в связи с падением рубля и подорожанием топлива.

Россиян предупредили о росте цен на мясо. Возможная причина - конфликт между поставщиками сырья и переработчиками. "Коммерсантъ" пишет, что производители колба заметили рост цен от поставщиков мяса свинины и птицы на 26–32%. Они считают, что он ничем не обоснован.

Известно, что цена на свинину выросла на 32% - до 170 рублей за килограмм. Тушка цыпленка бройлера тоже выросла на 26% - до 108 рублей за килограмм. Эксперты связывают рост цен с сезонностью и отмечают, что к концу лета он начнёт падать вместе со спросом.

Производители же заявляют, что цены на мясо растут в связи с падением рубля и подорожанием топлива.

Ранее мы писали, что в Ленобласти выросли цены на говядину и колбасу.