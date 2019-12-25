Цель доклада — отобразить реальную степень влияния государственных элит на общество.

Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит. Это показатель на уровне Ботсваны.

Исследование проводилось Университетом Санкт-Галлена и Московской школой управления "Сколково". Об этом пишут "РИА Новости".

Цель доклада — отобразить реальную степень влияния государственных элит на общество. В исследовании отмечается, что в России высокий уровень макроэкономической политики — это инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Также у РФ хорошие показатели в направлении налоговой политики.

Однако российские показатели по регулированию внутренней политики довольно низкие.

Рейтинг качества элит возглавил Сингапур. Далее идут Швейцария, Германия , Великобритания и США.

Ранее правительство ФРГ заявило, что Алексея Навального отравили "Новичком".