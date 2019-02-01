Россия все еще ждет реакции Украины на предложение создать рабочие группы

В Москве рассказали о продолжении диалога с Киевом после встречи делегаций в Стамбуле.

Москва все еще ждет реакции Украины на предложение создать рабочие группы. Соответствующее заявление на регулярном брифинге от 28 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля рассказал об озвученном на последних переговорах в Стамбуле инициативы по формированию рабочих групп, которые будут функционировать в онлайн-режиме.

Нет, пока понимания на этот счет нет, ждем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Москва и Киев провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и июне в столице Турции.Их результатом стал обмен пленными. Российская сторона передала тела погибших военнослужащих ВСУ. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по мирному урегулированию регионального конфликта. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся на прошлой неделе в среду во Дворце Чираган в Стамбуле. Мероприятие длилось около часа. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию сейчас очень далеки, а встреча политических лидеров России и Украины должна "поставить точку" в переговорном процессе.

Песков не исключил, что Путин и Трамп могут встретиться в Китае.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ