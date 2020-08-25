Россия впервые запустит "Ангару" с разгонным блоком "Персей" в 2021 году

В "Роскосмосе" рассказали о планах запуска тяжелой ракеты-носителя с Плесецка.

Россия впервые запустит с Плесецка тяжелую ракету-носитель "Ангару" с разгонным блоком "Персей" в 2021 году. Об этом в интервью ТАСС на военно-техническом форуме "Армия-2020" рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

На "Ангаре" будет вестись отработка прежде всего нового разгонного блока "Персей". Это перспективный разгонный блок, в котором очень заинтересован госзаказчик в лице Минобороны Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Специалист отметил, что разработчиком разгонного блока является РКК "Энергия". На данный момент полетное задание для ракеты не готово. Для "Ангары" разыскивается полезная нагрузка. По словам Рогозина, риски запуска спутника будут существенно ниже на третьем пуске ракеты-носителя".

Мы предлагаем всем нашим партнерам предоставить свои аппараты для этого третьего пуска, тем более что стоимость их отправки на целевую орбиту будет минимальна Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Кооперация по восстановлению "Морского старта" должна определиться на этой неделе.

Видео: YT / РоскосмосТВ