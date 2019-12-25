Увеличено количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин с учётом решения оперативного штаба.

Два раза в неделю будут осуществляться рейсы: Москва - Белград, а также Москва - Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара. С первого ноября в Японию будет летать три рейса — один Владивосток — Токио и два из Москвы в японскую столицу.

Отмечается, что решение принято из-за соответствия данных по случаям заражения инфекционным критериям. В странах должно быть не более 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения. Это не больше 1% за 14 дней. Принцип распространяется на обе страны.

Также будет увеличено количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

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