Кроме РФ в топ-пять попали США, Китай, Индия, Саудовская Аравия.

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на информацию, полученную благодаря Стокгольмскому международному институту исследований проблем мира.

Эксперты рассказали, что на данный момент РФ занимает четвертую позицию в списке стран, выделяющих больше всего средств на вооружение. Рост вклада в отрасль составила 4,5% по сравнению с данными за 2019 год. Сейчас Россия тратит 3,9% от ВВП страны на военные расходы. Этот показатель достигает 65,1 млрд долларов.

Аналитики заметили, что лидером списка стали американцы. Они тратят на вооружение 732 млрд долларов. Второе место у Китай (с 261 млрд долларов), а третье - у Индии (с 71,1 млрд рублей). Пятая позиция отдана Саудовской Аравии с 61,9 млрд долларов. Ранее это государство находилось на третьей позиции, но сократила военные расходы на 16%.

Напомним, что в 2019 году Россия впервые за 13 лет ушла из списка лидеров рейтинга. Это произошло из-за того, что в 2018 году Кремль снизил расходы на оборону страны на 3,5%.

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