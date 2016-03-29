Россия оказалась в топе-10 стран с самым дешевым бензином

На первом месте оказалась Венесуэла, где литр топлива стоит менее 0,01 доллара.

Специалисты американского агентства Bloomberg сравнили цены на бензин в разных странах мира. Самое дешевое топливо оказалось в Венесуэле (0,01 доллара за литр), а самое дорогое в Гонконге (2,09 доллара за литр).

В первую десятку стран с самым дешевым бензином также попали Нигерия (0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара), ОАЭ (0,68 доллара) и Россия (0,72 доллара).

Кроме Гонконга, самый дорогой бензин зафиксирован в Норвегии (2,02 доллара), Нидерландах (1,93 доллара), Греции (1,91 доллара), Италии (1,91 доллара) и других странах.

Стоит отметить, что россияне не считают стоимость бензина в нашей стране низкой. За последнее время цены выросли более чем на 1,5 %. По данным Росстата на 23 июля, стоимость бензина марки Аи-92 составляет 41,53 рубля за литр, Аи-95 — 44,59 рубля за литр, Аи-98 — 49,84 рубля за литр.

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