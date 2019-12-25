Россия вложила в импортозамещение 2 трлн рублей за пять лет

Вице-премьер Юрий Борисов во время итоговой коллегии Минпромторга РФ заявил, что за последние пять лет Россия вложила в проекты в сфере импортозамещения порядка 2 трлн рублей.
И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности, - сказал вице-премьер.
По его словам, санкции помогли развивать в России импортозамещение.
Ранее мы писали, что российские регионы получают дополнительные деньги для ликвидации несанкционированных свалок. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания кабмина.
Фото: pixabay
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