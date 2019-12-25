  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россия вложила в импортозамещение 2 трлн рублей за пять лет
Сегодня, 16:10
135
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Россия вложила в импортозамещение 2 трлн рублей за пять лет

0 0

Работа в этой сфере продолжится.

Вице-премьер Юрий Борисов во время итоговой коллегии Минпромторга РФ заявил, что за последние пять лет Россия вложила в проекты в сфере импортозамещения порядка 2 трлн рублей.

И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности, - сказал вице-премьер.

По его словам, санкции помогли развивать в России импортозамещение.

Ранее мы писали, что российские регионы получают дополнительные деньги для ликвидации несанкционированных свалок. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания кабмина. 

Фото: pixabay

 

 

 

Теги: вице-премьер юрий борисов, импортозамещение в рф
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии