Россия высылыает советника посольства Норвегии из-за шпионского скандала

СТрану должен будет покинуть Ян Флэте.

Россия высылает советника посольства Норвегии из-за шпионского скандала. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник. По информации от дипломата, речь идет о представителе Осло в РФ Яне Флэте.

Высылается Ян Флэте, советник посольства Норвегии в России сообщение источника

Напомним, что утром 28 августа посол Норвегии Руне Ресаланд был вызван в российский МИД России в связи с высылкой из Осло российского дипломата. Представителя внешнеполитического ведомства обвинили в том, что его поведение не соответствовало Венской конвенции. В середине августа служба безопасности Норвегии арестовала 50-летнего местного жителя. Он подозревается в передаче государственной тайны российскому дипломату, который имеет неприкосновенность. Норвежцу грозит до 15 лет лишения свободы.

СМИ выяснили личность норвежца, подозреваемого в шпионаже на Россию.