Россия выдала Белоруссии пять человек, обвиняемых в преступлениях на территории РБ

Судимый Виталий Андрончик также незаконно завладел деньгами других граждан.

Россия выдала Белоруссии пять человек, обвиняемых в преступлениях на территории республики. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Речь идёт о лицах, совершавших преступления против собственности и против правосудия. Напимер, Олег Савенков, по версии белорусских правоохранителей, в феврале 2020 года с сообщником проник в жилой дом, откуда тайно похитил чужое имущество. Суд Мозырского района Гомельской области установил над ним превентивный надзор. Однако в феврале 2020 года он без разрешения силовых структур покинул территорию Белоруссии.

Неоднократно судимый Виталий Семков также проник в чужой дом и похитил имущество в декабре 2019 года. Подчёркивается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Алексей Валюжанич похитил деньги в особо крупном размере и имущество у 15 граждан республики. Юрий Мухаед, ранее судимый, обманом завладел имуществом четырёх белорусов.

Судимый Виталий Андрончик также незаконно завладел деньгами других граждан.

Их объявили в розыск на территории Белоруссии. Запросы Генпрокуратуры республики к российским коллегам о выдаче удовлетворены.

Ранее посол России заявил о праве Москвы на скидку на белорусские товары.

Видео: Генпрокуратура РФ