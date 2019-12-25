Дмитрий Мезенцев прокомментировал запрос Минска на скидки по поставкам газа.

Посол России заявил о праве Москвы на скидку на белорусские товары. Дмитрий Мезенцев считает, что если Белоруссия запрашивает скидку на российский природный газ, то РФ может рассчитывать на аналогичный подход к поставкам белорусских продуктов.

Если одна сторона запрашивает "скидочку", то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии

Дипломат напомнил, что в 2020 году стоимость газа из России для Минска составила 127 долларов за тысячу кубометров. Минск настаивает на снижении цены. В ноябре премьер-министр республики говорил о том, что правительство рассчитывает на более привлекательное формирование стоимости газа для Белоруссии.

По мнению российского дипломата, переговоры будут результативными и успешными, если белорусские коллеги ведут речь о формировании единого газового рынка, сближении налогового законодательства, открытости во взаимодействии таможенных служб.

Посол РФ: Москва и Минск договорятся о поставках энергоресурсов в 2021 году.

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