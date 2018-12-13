Россия увеличила поставки сладостей в Африку на 30 процентов

Кондитерские изделия пользуются спросом в Египте, Алжире и Марокко.

Россия увеличивает экспорт сладостей в страны Африки. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня" со ссылку на исполнительного директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслава Лашманкина.

Специалисты добавил, что данный рынок все больше привлекает отечественных производителей. Однако, сейчас предприниматели "только присматриваются" к направлению деятельности.

За последний год поставки российских сладостей в Африку выросли на 30,5 процентов. Чаще всего товар поступает в Алжир, Марокко и Египет.

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Фото: Piter.tv