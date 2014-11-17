Россия сразу вывела 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане

Корабли отрабатывают нанесение ракетного удара.

Россия вывела сразу 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане. Об этом сообщили в Telegram-канале "Военный Осведомитель". Стало известно, что 26 марта базу во Владивостоке покинули 18 российских военных кораблей. Среди них — ракетный крейсер "Варяг", эсминец "Быстрый", госпитальное судно "Иртыш". Из порта также вышли большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц", а также малые "Советская гавань" и "Метель". В перечень попали корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" и суда снабжения.

Корабли с 28 марта начали учения в акватории Тихого океана. Экипажи отрабатывают нанесение ракетного удара без фактического пуска ракет. В мероприятиях принимают участие корабли соединения охраны водного района.

В Россию из США прибыл "циклопический мигрант".

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