Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой и еще четырьмя странами

В список одобренных стран попали также Португалия, Мексика, Саудовская Аравия и Исландия.

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой, Исландией, Саудовской Аравией, Португалией и Мексикой. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса и предупреждению завоза инфекции. Соответствующее решение принято по результатам экспертного обсуждения. Специалисты оценили эпидемиологическую обстановку в каждой из стран. Известно, что рейсы возобновляются на взаимной основе.

По маршруту до Рейкьявика и обратно из Москвы самолеты будут летать два раза в неделю, до Валлетты - два раза в неделю, в Канкун - три раза в неделю, Лиссабон - три раза в неделю, до Джидда - три раза в неделю. Улететь в Джидду также можно будет из Грозного и Махачкалы. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю.

Напомним, что ранее Россия возобновила международное авиасообщение с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Индией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Финляндией, Японией, Кубой, Мальдивами, Сейшелами, Казахстаном, Узбекистаном, Грецией, Сербией, Эфиопией, Катаром, Венесуэлой, Вьетнамом, Сингапуром, Германией, Швейцарией и Шри-Ланкой.

Из Пулково запустят авиарейсы в Нальчик, Нижний Новгород и Волгоград.

Фото: Piter.tv