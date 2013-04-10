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Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой и еще четырьмя странами
Сегодня, 7:44
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lesjasap

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой и еще четырьмя странами

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В список одобренных стран попали также Португалия, Мексика, Саудовская Аравия и Исландия.

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой, Исландией, Саудовской Аравией, Португалией и Мексикой. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса и предупреждению завоза инфекции. Соответствующее решение принято по результатам экспертного обсуждения. Специалисты оценили эпидемиологическую обстановку в каждой из стран. Известно, что рейсы возобновляются на взаимной основе.

По маршруту до Рейкьявика и обратно из Москвы самолеты будут летать два раза в неделю, до Валлетты - два раза в неделю, в Канкун - три раза в неделю, Лиссабон - три раза в неделю, до Джидда - три раза в неделю. Улететь в Джидду также можно будет из Грозного и Махачкалы. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю.

Напомним, что ранее Россия возобновила международное авиасообщение с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Индией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Финляндией, Японией, Кубой, Мальдивами, Сейшелами, Казахстаном, Узбекистаном, Грецией, Сербией, Эфиопией, Катаром, Венесуэлой, Вьетнамом, Сингапуром, Германией, Швейцарией и Шри-Ланкой.

Из Пулково запустят авиарейсы в Нальчик, Нижний Новгород и Волгоград.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, исландия, мальта, мексика, открытие границ, португалия, саудовская аравия
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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