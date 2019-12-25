Россия проверит военный объект Финляндии в рамках Венского документа

Инспекция состоится 1 сентября.

Российские военные проведут на территории Финляндии проверку военного объекта в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергея Рыжкова.

По его слова, специалисты оценят степень соответствия данных, которые предоставляет Финляндия, и реального состояния военных объектов. Инспекция состоится 1 сентября.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Сергей Рыжков, начальник НЦУЯО

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал о новых государственных контрактах на международном военно-техническом форуме "Армия-2021". По его словам, ведомство заключило 45 контрактов на 500 миллиардов рублей. Он отметил, что некоторые виды военной техники, представленные на мероприятии, в настоящее время уже поступают в распоряжение российских военных.

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