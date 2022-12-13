Россия призвала ООН помочь освободить удерживаемую Киевом правозащитницу Бережную. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат пояснил, что генеральный секретариат должен оказать более активное содействие вопросу в отношении Елены, которая сейчас находится под стражей киевским режимом по обвинению в государственной измене. Эти подозрения Небензя счел "абсурдными".

Правозащитница Елена Бережная, которая на протяжении восьми лет изучала и документировала процесс становления неонацизма на Украине и выступала перед членами СБ еще в марте прошлого года. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат из России напомнил коллегам о том, что Москва неоднократно обращала внимание Совбеза и генсека ООН на вопиющий случай. Небензя назвал ярмаркой лицемерия созываемые Западом заседания СБ ООН по Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций