Причина — эпидемия коронавируса.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что чартерные рейсы между Россией и Китаем приостановят с 14 февраля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Основаня причина — эпидемия коронавируса. При этом в ведомстве отметили, что полностью закрывать воздушное пространство между Россией и Китаем нецелесообразно.

Ранее в Забайкалье выявили одного заболевшего китайским вирусом. В настоящее время больные находятся в стабильном состоянии. После этого Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом. Премьер-министр страны считает, что потенциально опасных пациентов следует передать на родину.

Ранее мы сообщали о том, что число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS.