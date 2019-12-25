Россия потратит 3,5 млрд рублей на Евро-2020 в Петербурге

Турнир должен был проходить с 12 июня по 12 июля.

Бюджет на подготовку к матчам чемпионата Европы по футболу в Петербурге не изменится и сохранится на уровне 3,5 млрд рублей. Об этом "ТАСС" сообщил гендиректор оргкомитета российской части первенства Алексей Сорокин.

Кроме перераспределения средств, финансовый план не изменился. Это означает, что дополнительных средств выделено не будет, несмотря на то, что мероприятие перенесли на год. Остаться в том же бюджете удастся с помощью оптимизации.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 пройдет летом 2021-го года с 11 июня по 11 июля. Название турнира менять не будут.

Фото: UEFA.com