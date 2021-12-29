Россия попросит Италию выдать задержанного экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Геннадия Лисовченко обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Генеральная прокуратура России готовит запрос в адрес Италии о выдаче экс-гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Андрея Иванова.

Лисовченко был задержан в конце января в Италии. В 2019 году он был объявлен в международный розыск, а менее года спустя заочно арестован по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

20 января текущего года его [Лисовченко] задержали на территории Италии, и в настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. из сообщения Генпрокуратуры РФ

По информации "РИА Новости", Лисовченко обвиняют в злоупотреблении полномочиями за продажу железнодорожного подъездного пути, важного для поставок нефтепродуктов.

Ранее суд арестовал подозреваемого в поджоге квартиры на юге Москвы.

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