В Минобороны отработали операцию по ликвидации цели противника в случае его нападения на РФ.

В России отработали ночной перехват условного самолета, вторгшегося со стороны США на расстояние запуска ракет. Ролик опубликован на YouTube-канале Минобороны РФ. Известно, что тренировка военных проводилась на территории Камчатки.

По легенде перехватчик на высокой скорости пытался приблизиться на расстояние пуска ракет, чтобы нанести удар по важным объектам инфраструктуры Камчатки подпись к видео

В ведомстве уточнили, что на перехват самолета противника был направлен экипаж истребителя МиГ-31М. Борт выполнил поиск и классификацию цели. После этого пилоты выпустили ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности.

Асад заявил, что проблема беженцев для Сирии является национальной.

Видео: YouTube / Минобороны России