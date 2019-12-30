Сейчас государство входит в топ-три, уступая лишь Америке.

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира по версии US News & World Report. Лидером рейтинга стали США, третье место досталось Китаю. В общей сложности журналисты оценили государства по 65 параметрам. Их объединили в девять основных категорий. Важным показателем стало влияние на международной политической арене.

Например, по туристической привлекательности РФ сейчас занимает 48 строчку. Лидерами рейтинга по этой категории заявлены Бразилия, Италия и Испания. По темпам роста страна сохранила позицию прошлого года - 12 место. Оценивалась развитие инноваций, социальной сферы, культурной жизни, открытость для бизнес-отношений, историческое наследие, общий уровень жизни местного населения.

Ранее Piter.tv писал о том, что немецкое СМИ объяснило, почему миру не обойтись без России.

