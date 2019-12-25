Ветераны ВОВ из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья получат выплаты

Соответствующий указ подписал 8 мая президент.

Ветераны Великой Отечественной войны, постоянно проживающие в Абхазии, Приднестровье и Южной Осетии, получат единовременные выплаты в честь 75-летия Победы. Соответствующий указ 8 мая подписал президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Выплаты, размеры которых варьируются в пределах от 50 до 75 тысяч рублей, ветераны получат в течение мая-июня. Крупная выплата ждет инвалидов и ветеранов ВОв, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также вдов и вдовцов ветеранов и инвалидов войны.

Ранее мы рассказывали, что Ветераны Петербурга станут участниками всероссийской онлайн-акции.

Видео: government.ru