Участники всероссийской онлайн-акции "Однополчане" смогут пообщаться друг с другом даже в условиях самоизоляции.

В четверг, 7 мая, ветераны Петербурга станут участниками всероссийской онлайн-акции. Об этом сообщают в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Отмечается, что участники всероссийской онлайн-акции "Однополчане" смогут пообщаться друг с другом даже в условиях самоизоляции.

Кроме того, ветераны получат подарки в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщали о том, что над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы.

Фото:pixabay