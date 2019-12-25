  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ветераны Петербурга станут участниками всероссийской онлайн-акции
Сегодня, 16:14
73
IRINA_CHALKINA

Ветераны Петербурга станут участниками всероссийской онлайн-акции

0 0

Участники всероссийской онлайн-акции "Однополчане" смогут пообщаться друг с другом даже в условиях самоизоляции.

В четверг, 7 мая, ветераны Петербурга станут участниками всероссийской онлайн-акции. Об этом сообщают в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Отмечается, что участники всероссийской онлайн-акции "Однополчане" смогут пообщаться друг с другом даже в условиях самоизоляции. 

Кроме того,  ветераны получат подарки в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщали о том, что над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Кузнецов Саша
Сегодня 17:05

Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 и выше почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашел где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ----  http://zacita.2sms.ru

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии