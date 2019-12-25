В четверг, 7 мая, ветераны Петербурга станут участниками всероссийской онлайн-акции. Об этом сообщают в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Отмечается, что участники всероссийской онлайн-акции "Однополчане" смогут пообщаться друг с другом даже в условиях самоизоляции.
Кроме того, ветераны получат подарки в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее мы сообщали о том, что над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы.
Фото:pixabay
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