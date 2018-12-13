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Россия обучит китайских и турецких военных работе с С-400

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Контракт на поставку для Турции 4 систем С-400 на сумму $2,5 миллиард подписали в июле 2017 года.

В конце мая этого года турецкие военные приедут в Россию, чтобы научиться работать с зенитными ракетными системами С-400. Об этом 7 мая сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Обучение займет до 5 месяцев. Первые поставки комплексов начнутся летом 2019 года.

Около 100 турецких военных в конце мая начнет обучение в одном из военных центров подготовки РФ по вопросам эксплуатации систем С-400, полковой комплект которых в соответствии с контрактом в 2019 году будет поставлен в Турцию.

Источник ТАСС.

Контракт на поставку  для Турции 4 систем С-400 на сумму $2,5 миллиард подписали в июле 2017 года. Поставки планировали марте 2020 года, однако Анкара и Москва договорились ускорить процесс. 

Ранее сообщалось, что в России создадут первый атомный авианосец.

Видео: Минобороны.

Теги: китайские военные, русские военные, с-400, турецкие военные
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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