Объединенная судостроительная корпорация пока не получала от Министерства обороны тактико-технического задания на проектирование корабля.

В России создадут первый атомный авианосец. Об этом 7 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Мсследовательские и опытно-конструкторские работы по кораблю включены в действующую программу вооружения до 2027 года. Авианосец будет иметь ядерную энергетическую установку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн. Источник в судостроительной отрасли.

Объединенная судостроительная корпорация пока не получала от Министерства обороны задания на проектирование корабля. Однако ОСК не останавливает разработку предложений по кораблям.

При поступлении такого заказа от военного ведомства наши предприятия готовы его реализовать Пресс-служба ОСК.

Напомним, что командование ВМФ сообщало, что намерено получить авианосец к 2030 году. Контракт на его строительство подпишут в 2025 году.

Видео: Минобороны.