Россия обыграла Испанию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу в Москве

В полуфинале команда Михаила Лихачева сыграет со Швейцарией.

Сборная России по пляжному футболу обыграла Испанию со счетом 4:2 в четвертьфинале чемпионата мира. Турнир проходит в Москве на арене "Лужники".

В составе российской команды голами отметились Андрей Котенев, Борис Никоноров, Алексей Макаров и Артур Папоротный. У испанцев забили Эду Суарес и Антонио. Во втором периоде Алексей Макаров был удален после второй желтой карточки. В третьем периоде удаление заработал Федор Земсков.

Команда Михаила Лихачева вышла в полуфинал домашнего турнира, где сыграет против сборной Швейцарии. Игра пройдет 28 августа в 18:00.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" сыграет с "Челси", "Ювентусом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов.

Видео: Instagram / Пляжный футбол России