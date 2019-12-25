Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

КНР считает, что США участвует в этих переговорах не для сокращения ядерного вооружения.

Россия не предлагала Китаю присоединиться к трёхсторонним переговорам по разоружению, в которых также должны были участвовать США. Причина в том, что РФ хорошо понимает позицию КНР. Об этом рассказал глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Россия не просила Китай присоединиться, это США настаивают на присоединении Китая. Фу Цун, глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР

Он считает, что США участвует в этих переговорах не для сокращения ядерного вооружения, а для того, чтобы создать препятствия в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

При этом Фу Цун отметил, что Китай сможет вступить в трёхсторонние переговоры с США и РФ, если Штаты согласятся уменьшить свой ядерный потенциал до уровня КНР.

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