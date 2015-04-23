Александр Новак оценил спрос и предложение на нефтяном рынке.

Россия нарастит добычу нефти в 2022 году до 540-550 млн тонн. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский вице-премьер Александр Новак. Чиновник объяснил журналистам, что уже со следующего года страна намерена выйти на допандемийный уровень по данному показателю.

Что касается России, мы ожидаем до мая выйти на те уровни, которые мы добывали до сокращений. Таким образом, в следующем году наша отрасль будет добывать больше, чем в 2021 году, мы ожидаем где-то около 540-550 млн тонн. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт уточнил, что спрос на нефть продолжит восстанавливаться. Новак считает, что глобально мир уже научился жить в условиях коронавирусной инфекции. Продолжает расти уровень потребления энергии несмотря на то, что пандемия продолжается и протекает волнообразно. При этом стоимость нефти в 2022 году ожидается на достаточно высоком уровне. Спикер полагает, что нефтяной рынок на сегодняшний день сбалансирован относительно спроса и предложения.

Новак: к середине 2022 года правительство рассчитывает завершить процесс сертификации "Северного потока - 2".

Фото и видео: YouTube / Россия-24

