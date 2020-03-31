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Россия направит США самолет с помощью для борьбы с COVID-19

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Дональд Трамп с признательностью принял предложение Москвы.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь. В штаты будет направлен ещё один самолет с медицинской техникой и средствами защиты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Владимир Путин, предлагая помощь, исходил из того, что, когда американские производители нарастят обороты в сфере медицины, они также при необходимости смогут помочь России.

При этом Дональд Трамп с признательностью принял предложение Москвы. Российский самолёт может вылететь в штаты до конца дня.

США опередили Китай по количеству умерших от COVID-19.

Видео: YouTube/ Минобороны России

Теги: коронавирус, россия, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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Матвеева Гузеля
Сегодня 22:28

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