Россия направит США самолет с помощью для борьбы с COVID-19

Дональд Трамп с признательностью принял предложение Москвы.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь. В штаты будет направлен ещё один самолет с медицинской техникой и средствами защиты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Владимир Путин, предлагая помощь, исходил из того, что, когда американские производители нарастят обороты в сфере медицины, они также при необходимости смогут помочь России.

При этом Дональд Трамп с признательностью принял предложение Москвы. Российский самолёт может вылететь в штаты до конца дня.

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Видео: YouTube/ Минобороны России