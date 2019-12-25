Россия начала сборку ядерного планетолета Путина

Дмитрий Конаныхин прокомментировал появившиеся в Сети фотографии из сборочного цеха КБ "Арсенал".

Россия начала сборку ядерного планетолета Владимира Путина. Об этом сообщил бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин. Он прокомментировал появление в социальных сетях фотографий ядерного планетолета. По словам специалиста, РФ смогла сделать то, что не смогли в США.

На кадрах запечатлен сборочный цех КБ "Арсенала" имени М.В. Фрунзе. На снимках виден "транспортно-энергетический модуль" (ТЭМ). Он будет выполнять функцию межпланетного буксира. Демонстрация его макета происходила на МАКС-2019. Новый дизайн повторяет облик экспоната на форуме. В нем размещены светящийся ядерный реактор, ионные двигатели высокой мощности и раздвижная ферма. На кадрах также представлено раскрытие панелей холодильника-излучателя.

Самая главная проблема в космосе – это не выработать энергию, а охладить эту машину. Вот они панели-излучатели. Вот они черные красавцы. Вот они, эти сильфоны Дмитрий Конаныхин, блогер-ракетостроитель

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