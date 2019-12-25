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Россия вправе принять решение о переносе Евро-2020 из Петербурга из-за коронавируса
Сегодня, 16:59
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Россия вправе принять решение о переносе Евро-2020 из Петербурга из-за коронавируса

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Переносить матчи или не переносить — решают власти.

Российские власти имеют право отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020 в Петербурге, заявили в пресс-службе УЕФА "Интерфаксу".

Перенос может быть связан с эпидемиологической обстановкой: за последние сутки в Северной столице зарегистрировали более тысячи новых случаев заболевания COVID-19. 

В Петербурге уже прошли 5 матчей, остались еще два. 23 июня сборная Швеции сыграет с Польшей, а 2 июля состоится четвертьфинал. 

Ранее Piter.TV показал, как перед матчем с бельгийцами болельщики из Финляндии и России устроили "коридор" с вениками. 

Фото предоставлено читателем Piter.TV

Теги: евро-2020
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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