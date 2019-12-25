Россия вправе принять решение о переносе Евро-2020 из Петербурга из-за коронавируса

Российские власти имеют право отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020 в Петербурге, заявили в пресс-службе УЕФА "Интерфаксу".
Перенос может быть связан с эпидемиологической обстановкой: за последние сутки в Северной столице зарегистрировали более тысячи новых случаев заболевания COVID-19.
В Петербурге уже прошли 5 матчей, остались еще два. 23 июня сборная Швеции сыграет с Польшей, а 2 июля состоится четвертьфинал.
Ранее Piter.TV показал, как перед матчем с бельгийцами болельщики из Финляндии и России устроили "коридор" с вениками.
Фото предоставлено читателем Piter.TV
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