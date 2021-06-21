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Перед матчем с бельгийцами болельщики из Финляндии и России устроили "коридор" с вениками

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Перед матчем на стадионе в Крестовском острове были замечены и фанаты из Швеции.

Перед матчем с бельгийцами болельщики из Финляндии и России устроили "коридор" с вениками. Другие болельщики прошли через этот "коридор", получив легкие удары банными вениками. Об этом 21 июня рассказал корреспондент Piter.tv с места событий, показав видео.

Сегодня вечером на стадионе в Петербурге пройдет матч между командами Финляндии и Бельгии. Начало встречи 3-го тура в группе B – в 22:00 по московскому времени.

К стадиону продолжают подходить болельщики из разных стран – не только из Бельгии и Финляндии, но и из России и Швеции.

Фото, видео: PIter.tv

Теги: бельгия, евро-2020, фанаты, финляндия
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Мировые новости, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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