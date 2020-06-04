Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов

Плей-офф турнира хотят доиграть в формате "Финала восьми".

Как сообщает издание Bild, три страны планируют подать заявки на проведение плей-офф Лиги чемпионов, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Главным претендентом на проведение матчей является Германия. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет, чтобы принимающая сторона выделила четыре стадиона в радиусе 100 км. От Германии могут претендовать арены во Франкфурте, Майнце, Зинсхайме и Дармштадте. Также заявку на проведение плей-офф турнира хотят подать Россия и Португалия.

Отметим, что речь идет о матчах со стадии четвертьфинала, которые пройдут в формате "Финала восьми". Команды будут бороться за победу в одном матче вместо двух.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса УЕФА перенес матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Оба турнира были прерваны на стадии 1/8 финала.

Ранее мы писали, что Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.

Видео: YouTube / UEFA